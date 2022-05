Incidente mortale, sedicenne perde la vita e due feriti

Un ragazzo di 16 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto questa notte. La tragedia, l’ennesima, è avvenuta a Trapani in via Virgilio. Continua in Sicilia la strage del sabato sera e la lunga storia di incidenti spesso mortali.

Il minorenne abitava a Custonaci e si trovava alla guida di uno scooter, un Honda SH, e si è scontrato, intorno alle 1.15, con un altro scooter, un Yamaha Majesty 400, condotto da un 22enne. Quest’ultimo ha riportato diverse ferite ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Ferito anche il passeggero del mezzo guidato dal 16enne. L’impatto sarebbe avvenuto ad un incrocio.

