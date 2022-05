Incendio in appartamento a Prizzi, una donna grave in ospedale

Momenti di paura a Prizzi, in provincia di Palermo, per un incendio all’interno di un appartamento. Una donna è ricoverata in prognosi riservata in ospedale.

Le fiamme sono divampate questa notte in un appartamento in via Aldo Moro. La donna, 87 anni, è stata salvata dall’intervento dei carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.

