A San Vito lo Capo mare da favola, ora anche una ruota panoramica

A San Vito Lo Capo sarà operativa dal 25 maggio una ruota panoramica. Posizionata sul lungomare, alta 34 metri, dotata di 20 cabine, con postazioni idonee per ospitare anche le persone disabili in carrozzina, la ruota potrà trasportare fino a 144 passeggeri. La sera sarà illuminata da luci a led multicolor che arricchiranno di suggestione il viaggio a bordo della struttura circolare.

Ruota Panoramica San Vito lo Capo

«E’ un ulteriore elemento attrattivo che consentirà di godere a 360 gradi della bellezza del nostro territorio- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-, con un panorama che abbraccia la nostra meravigliosa spiaggia con il suo mare cristallino, tutto il borgo marinaro di case bianche con il Santuario, il faro e monte Monaco. Su proposta dell’amministrazione comunale, e grazie alla sensibilità dell’impresa che gestisce l’impianto- aggiunge-, la fruizione della ruota panoramica per le persone con disabilità sarà gratuita; per i residenti, invece, è prevista una riduzione del prezzo del biglietto».

La ruota panoramica sarà in funzione tutti i giorni nel periodo estivo.

«Quest’anno i turisti e tutte le persone amanti di San Vito Lo Capo avranno la possibilità di arricchire il proprio soggiorno anche attraverso la ruota panoramica- dichiara l’assessore al Turismo Nino Ciulla-. Crediamo che sia un’ulteriore opportunità per ammirare da un punto di vista non usale uno scorcio meraviglioso come quello della costa Gaia. La fruizione gratuita dell’impianto da parte dei disabili è la dimostrazione che San Vito Lo Capo si conferma destinazione inclusiva cercando di dare a tutti la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile per le loro vacanze».