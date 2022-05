Incidente mortale a Marsala, muore un giovane

Un’altra giovane vittima in Sicilia nell’ennesimo incidente stradale. Una vera e propria strage è quella a cui si assiste lungo le strade. L’ennesima vita spezzata a causa di un incidente.

Lo schianto nelle strade di Marsala, in via Trapani. A perdere la vita è un ragazzo ultra ventenne, abitante in contrada Birgi. Secondo le prime informazioni, pare si tratti di un incidente autonomo.

