Tregedia sul lavoro, cade traliccio: monrealese in codice rosso

Un uomo di Monreale, in provincia di Palermo, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un traliccio che è crollato mentre stava lavorando assieme ad altri tre colleghi. Un altro operaio è rimasto ferito ma in modo meno grave. E’ l’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. Oggi una vittima a Lipari (LEGGI QUI)

La ricostruzione della tragedia

Due operai sono rimasti feriti, uno in maniera grave, mentre lavoravano sul tetto di un locale commerciale in via Due Fontane a Caltanissetta. Quattro operai stavano effettuando lavori di manutenzione quando un traliccio, sul quale erano montati alcuni ripetitori di compagnie telefoniche, è caduto.

