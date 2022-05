Incidente a Misilmeri, auto in burrone: illesa una donna (VIDEO)

MISILMERI – Incidente stradale oggi a Misilmeri, nel Palermitano. Un’auto è finita in un burrone ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. A bordo della vettura c’era una donna che per fortuna non ha riportato conseguenze.

Intervento dei Vigili del Fuoco stamattina a Misilmeri, per il salvataggio di una persona che con la propria autovettura era caduta in una scarpata adiacente alla stradina di campagna nei pressi della sua abitazione.

Redazione 6292 posts 0 comments