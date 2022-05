La serata a Bisacquino e lo schianto: il racconto di uno dei feriti della tragedia di Corleone

Una normale serata trascorsa tra amici si è trasformata in una tragedia. Stavano tornando da Bisacquino a Corleone i quattro giovani a bordo della Fiat Punto finita in un burrone nel corso della notte del 15 maggio. Giulia Sorrentino e Rosario Leto non ce l’hanno fatta. E ora uno dei giovani, un maggiorenne, portati all’ospedale ha raccontato la dinamica dello schianto.

Il racconto di uno dei due giovani feriti

Il giovane ieri sera si è risvegliato ed è stato sentito dai carabinieri della compagnia di Corleone che stanno indagando sotto il coordinamento della Procura di Termini Imerese. Il ragazzo ha raccontato della serata trascorsa a Bisacquino. Erano in quattro all’interno dell’utilitaria. All’andata a guidare la Fiat Punto era il giovane maggiorenne. Il padre di Rosario Leto, il 16 enne morto, avrebbe consegnato le chiavi dell’auto all’amico di 19 anni per una passeggiata a Bisacquino. Al ritorno verso Corleone, Rosario Leto, avrebbe chiesto di guidare. Lo riporta BlogSicilia.

