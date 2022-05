La morte di Giulia e Rosario, Nicolosi proclama il lutto cittadino a Corleone

Sarà lutto cittadino nella città di Corleone dopo la tragica scomparsa di Giulia Sorrentino e Rosario Leto. Idue giovani sono morti questa notte in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 118.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Corleone ora tanti sono i messaggi di solidarietà e di vicinanza nei confronti delle famiglie coinvolte da questo in mano è tutto arrivato tutto un tratto come un fulmine a ciel sereno.

Per questo il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

Condividi

Redazione 6271 posts 0 comments