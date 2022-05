Corleone piange Giulia e Rosario, sconforto e dolore dopo il drammatico incidente

Sono ore di sconforto e dolore a Corleone, in provincia di Palermo, per la tragica scomparsa di Giulia Sorrentino e Rosario Leto, rispettivamente di 18 anni e di 16 anni. Si tratta dei giovani corleonesi vittime di un tragico incidente stradale avvenuto questa notte a Corleone lungo la SS118.

Gli altri due passeggeri un ragazzo di 19 anni e uno di 17 anni si trovano ricoverati in ospedale. Sono stati trasportati dai sanitari del 118 in codice rosso il primo all’ospedale Bianchi di Corleone il secondo all’ospedale Civico.

L’incidente è avvenuto questa notte. Strazianti le scene dei familiari arrivati nel luogo dell’incidente e svegliati di notte dalla drammatica notizia. Scena di dolore indescrivibili.

Sui social migliaia di messaggi e di foto sono state pubblicate dopo la tragedia. In tanti ancora non riescono a credere per l’improvvisa scomparsa del 2 giovanissimi molto conosciuti in città. Tanti i messaggi di dolore. “Rosario Leto era uno studente del Di Vincenti e non ci sono parole giuste per la grande tragedia che ha spento una vita così giovane insieme all’altra giovanissima Giulia Sorrentino. Il Di Vincenti è in lutto”.

“Ancora non posso crederci ieri ci siamo visti come al solito mi facevi un prego impressionante. Giulia che poi il destino a voluto che volassi in cielo con mio cugino Rosario. Riposate in pace che Dio vi benedica’.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi è uscita fuori strada per cause ancora da accertare. Sul l’incidente che ha spezzato le due giovani vite indagano i Carabinieri della Compagnia di Monreale e della Stazione di Corleone. I quattro giovani tornavano da una serata in compagnia ma qualcosa è andato male durante il tragitto che li riportava a Corleone. Sonora di profondo lutto e di cordoglio nei confronti delle famiglie colpite da quello che è stato un fulmine a ciel sereno nel cuore della notte.