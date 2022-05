Si accascia e muore al cimitero, tragedia ai Rotoli

Si accascia e muore mentre è al cimitero per seppellire la sorella defunta. Uba tragedia avvenuta al Cimitero dei Rotoli di Palermo.

Così, Antonino Salerno di 65 anni, è morto dopo che era andato al Camposanto palermitano per la tumulazione della familiare. Salerno è sentito male mentre si recava per una visita alla tomba del padre e della madre. Dopo il malore è svenuto per terra privo di sensi.

Condividi