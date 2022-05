Grande caldo in Sicilia, presa d’assalto la spiaggia di Mondello (FOTO)

Arriva il caldo in Sicilia e la spiaggia palermitana di Mondello si riempie di turisti e visitatori. Questa mattina la bellissima spiaggia della borgata marinara del Capoluogo, fatta di sabbia bianchissima, è stata presa d’assalto anche da tanti palermitani che hanno colto l’occasione della giornata di sole per fare il primo bagno della stagione 2022 e la prima tintarella.

Sin dalle prime ore di questa mattina la spiaggia di Mondello si è riempita di bagnanti. Tante le famiglie e tante le coppie che hanno approfittato della giornata calda, con punte anche di 27-28 gradi, per trascorrere qualche ora a mare. Tanti anche gli sportivi. Anche se in molti non sono arrivati preparati e col costume da bagno, ne hanno comunque approfittato per fare una passeggiata sul lungomare affollatissimo.

