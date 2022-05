Dramma a Bagheria, si toglie la vita gettandosi dal sesto piano

Suicidio a Bagheria dove un funzionario della polizia provinciale della Citta’ Metropolitana di Palermo questa notte si e’ tolto la vita. L’uomo si è lasciato cadere dal sesto piano di un palazzo.

La Guardia di Finanza era era andata a casa per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di corruzione. Marcello Miraglia, 61 anni, durante le operazioni di notifica del provvedimento ha chiesto a un finanziere di potere andare in bagno. Poi l’estremo gesto.

