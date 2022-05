Muore all’ospedale Ingrassia, donati fegato e cornee

Prelievo multiorgano all’Ospedale Ingrassia di Palermo. Dopo il periodo di osservazione obbligatorio per legge da parte del collegio medico – costituito dal Direttore sanitario, Antonino Di Benedetto, dal neurologo esperto in elettroencefalografia, Luca Maria Vicari, e dall’anestesista rianimatore Giuseppe Risalvato, è stato eseguito il prelievo da un donatore in morte cerebrale.

Tutte le attività, svolte in sinergia e con la costante collaborazione del Centro Regionale Trapianti, sono state seguite dal coordinatore locale prelievi d’organo dell’Asp di Palermo, Calogero Bellia.

