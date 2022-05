Incidente mortale a Partinico, uomo schiacciato da mezzo pesante

Un altro drammatico incidente stradale fa un’altra vittima nel Palermitano. Questa volta è successo a Partinico dove un uomo ha perso la vita dopo che si è scontrato con un mezzo pesante.

L’incidente è avvenuto quasta mattina in via Vecchia Borgetto attorno alle 11. L’uomo, Cielo Dolci, figlio del grande sociologo Danilo Dolci, sarebbe rimasto schiacciato sotto il veicolo mentre si trovava in sella ad uno scooter elettrico.

