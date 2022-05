Precipita da 5 metri in incidente sul lavoro, Villabate piange Vincenzo Martorana

Vincenzo Martorana, di Villabate, è la vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio lungo la Palermo-Catania all’altezza di Enna. L’uomo addebitato dall’altezza di 5 m assieme al collega, un 63enne di Caccamo.

Il magistrato di turno Orazio Longo ha disposto il sequestro del cantiere e l’invio del medico legale per l’esame esterno del cadavere mentre il ferito, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Umberto I di Enna per un grave trauma addominale.

Indagano i Carabinieri

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del grave incidente: secondo una prima ricostruzione il ponteggio che viene usato per risalire i piloni del cavalcavia, si sarebbe staccato facendo precipitare nel vuoto i due operai sotto il viadotto Mulini, in direzione Catania. Quando il medico rianimatore del 118 e gli altri soccorritori della centrale operativa di Caltanissetta sono arrivati i due operai si trovavano ai piedi del cavalcavia.

«Cordoglio dalla Regione»

«Siamo addolorati dinanzi a quella che sembra configurarsi come una nuova tragedia sul lavoro in Sicilia. Esprimo a nome di tutto il governo regionale un commosso cordoglio ai familiari di Vincenzo Martorana, l’operaio deceduto oggi in un cantiere dell’autostrada A19, fra Enna e Caltanissetta. Siamo, inoltre, in grande apprensione per le condizioni di salute del suo collega 63enne, anch’egli coinvolto nella caduta da un ponteggio al viadotto Mulini. Al lavoratore ferito auguriamo di superare presto le conseguenze dell’incidente. Le morti sul lavoro rappresentano un terribile monito a cui tutti dobbiamo dar seguito, dalla Regione alle grandi aziende pubbliche come Anas, impegnandoci al massimo per aumentare la sicurezza nei cantieri». Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, Marco Falcone.