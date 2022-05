Finale Amici, la Sicilia tifa per Alex, ha origini siciliane

La Sicilia tifa Alex. Il bravissimo cantante è in finale ad “Amici”, celebre talent show di Canale 5 condotto da Mari De Filippi. È infatti di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, la famiglia materna del talentuoso finalista.

«Auguri ad Alex, uno dei cantanti in finale nel programma Mediaset “Amici”, invitiamo a seguire il programma ed a votare il bravissimo cantante di origine siciliana legato a Castellammare del Golfo dalla famiglia materna, certi che in considerazione del grande talento, raggiungerà i traguardi che merita». Lo dice il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo.

Così l’amministrazione comunale si congratula con Alessandro Rina, noto come Alex, di origini castellammaresi da parte della famiglia materna, tra i finalisti del talent show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda domenica 15 maggio in prima serata su canale 5.

Sei gli allievi rimasti in gara dopo mesi di studio ed Alex è tra i favoriti: nonni materni di Castellammare del Golfo ma Alessandro Rina è nato a Como nel 2000. Ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge e si è diplomato nel 2019 alla BIMM di Londra.

Alex è stato uno dei primi allievi della scuola di Amici ad accedere al serale: suona benissimo il pianoforte ed è già notissimo il suo “Senza Chiedere Permesso” inedito di Michele Bravi

Domenica 15 maggio su Canale 5, alle ore 21.10, nel corso della serata finale di Amici sarà aperto il televoto che permetterà al pubblico di esprimere la propria preferenza attraverso sms oppure con l’applicazione free Mediaset Infinity.