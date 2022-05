Uccisa Shireen Abu-Akleh, giornalista palestinese-statunitense, dalle forze israeliane

Jenin, Palestina – Ennesimo giorno di lutto per il popolo palestinese. La giornalista palestinese-statunitense Shireen Abu-Akleh, corrispondente del canale in lingua araba di Al Jazeera, è stata brutalmente uccisa la mattina dell’11 maggio dalle forze sioniste israeliane nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata. Testimoni oculari riportano che alle 6:30 circa di ieri mattina un veicolo ha trasportato un gruppo di giornalisti palestinesi nel campo profughi, dove poco tempo dopo un numero non identificato di cecchini israeliani si è stabilito nei tetti dei palazzi, iniziando a sparare.

È proprio in questo contesto che viene ferito alla schiena il giornalista palestinese Ali Smoodi, attualmente ricoverato. In assenza di soccorsi immediati, Shireen si lancia in aiuto del collega, ma un proiettile viene immediatamente sparato giusto dietro il suo orecchio. Un colpo secco e intenzionale che le è costato la vita.

