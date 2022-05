Incidente mortale a Villabate, un uomo travolto e ucciso da uno scooter

Un altro pedone travolto e ucciso, il secondo in poche ore in provincia di Palermo. L’incidente mortale questa volta è avvenuto a Villabate, città ale porte di Palermo, dove un giovane di 19 anni ha investito, mentre si trovava in sella al suo scooter, un uomo di 55 anni. L’uomo è morto al Policlinico di Palermo a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni del grave incidente, un ragazzo 19enne a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, in corso Vittorio Emanuele, a Villabate, ha investito un uomo di 55 anni di origini marocchine.

Identificata la vittima

Mohamed Boudara, questo il nome della vittima, è stato trasportato all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. I medici hanno fatto di tutto ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto poco dopo in ospedale. Sull’incidente indaga la Polizia Municipale di Villabate. Il giovane di 19 anni è indagato per omicidio stradale. Il mezzo è stato sequestrato.

Ieri un’alta persona uccisa da un’auto a Palermo

La tragedia in via Titone, nella zona di Corso Calatafimi. Loretta Russo è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un’auto che a sua volta era stata coinvolta in un altro incedente. La donna era appena uscita dai vicini uffici dell’Inail quando è stata scaraventata sull’asfalto dall’automobile. Inutili i soccorsi, la donna è morta subito.