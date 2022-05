Arriva l’anticiclone africano e il caldo anomalo, temperature roventi in Sicilia

Come annunciato, è arrivata l’ondata di caldo al Sud e in Sicilia. Si prevedono punte di 32 gradi nelle ore più calde sull’isola.

Si tratta di un’ondata di caldo anomalo africano, che proviene dal Marocco, con allerta arancione. L’anticiclone nordafricano viaggia verso la Spagna e poi l’Italia. Secondo i dati di iLMeteo.it è previsto caldo in aumento per questa settimana. Ma forse il peggio deve ancora arrivare. Starebbe arrivando una seconda ondata di calore più forte. In Sicilia si farà sentire a partire dal 17 maggio.

Sarà “una fase simil-estiva anomala, con il caldo che potrebbe continuare per tutto il mese. Solo nel weekend avremo dei temporali sparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche intensi a causa del calore accumulato in Pianura padana”. Saranno giorni di allerta meteo per forte caldo e per rischio ondate di calore ma anche di allerta incendi. Subito dopo il weekend però un altro anticiclone nordafricano, il secondo, quello del 17 maggio, potrebbe impadronirsi dell’Europa centrale con massimi pressori sulla Germania dove sono attese temperature di 10-12 C oltre le medie del periodo. Il gran caldo anomalo, oltre all’Italia, alla Francia e alla Germania potrebbe espandersi anche verso Polonia e Danimarca, rendendo il Mar Baltico una meta balneare addirittura a maggio. Al Sud e Sicilia oggi sarà prevalentemente stabile e ben soleggiato ovunque, con nubi basse al primo mattino su coste tirreniche di Basilicata e Calabria e annuvolamenti a evoluzione diurna su Appennino Molisano, rilievi ed aree interne di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con possibili brevi piovaschi associati sui rilievi siciliani e calabresi. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti generalmente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio. Mari poco mossi. Per approfondire: Arriva il caldo africano in Sicilia, attese temperature fino a 35 gradi Arriva Lucifero in Sicilia, previsti picchi di oltre 44 gradi per una settimana Arriva Lucifero in Sicilia, punte di 45 gradi da domani a Ferragosto Allerta caldo africano, domani a Palermo picchi di temperature fino a 38 °C

