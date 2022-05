Allarme bomba vicino il Teatro Massimo, a Palermo secondo allarme in poche ore

Allarme bomba nei pressi del teatro Massimo di Palermo per la presenza di un pacco sospetto. E’ scattato il piano d’emergenza e la zona è stata intedetta.

Uno zainetto lasciato incustodito tra via Favara e piazza Verdi ha fatto scattare il piano previsto in queste situazioni. Sono interventi i vigili del fuoco, gli artificieri della polizia con l’ausilio dei cani addestrati a fiutare l’esplosivo. La zona è stata chiusa al traffico in attesa che gli agenti facciano brillano lo zaino abbandonato.

Condividi