La nonna trova la nipote morta nella vasca, dramma a Palermo: disposta l’autopsia

Sarà eseguita l’autopsia sul corpo di L.C., 33 anni, trovata morta questa mattina nella vasca della sua casa. Il dramma si è consumata nella mattinata di oggi, 10 maggio, in una palazzina di via Gioiamia, nel quartiere Capo, nelle vicinanze della Cattedrale di Palermo.

Disposto l’esame autoptico sul corpo della ragazza

Sul posto i carabinieri che sono rimasti per qualche ora sul luogo della tragedia insieme al medico legale chiamato dalla Procura di Palermo. Presenti, inoltre, i sanitari del 118 intervenuti per cercare di rianimarla ma che non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte. Il pubblico ministero ha disposto che sul corpo della giovane venga eseguita l’autopsia.

