Lauda Europe del gruppo Ryanair assume assistenti di volo, colloqui a Trapani

Dato il successo della scorsa iniziativa si ripetono all’aeroporto di Trapani Birgi le selezioni per il reclutamento di assistenti di volo di Lauda Europe Ltd., compagnia aerea del Gruppo Ryanair. Nella precedente sessione del 4, 5 e 6 maggio l’85% dei candidati è stato ritenuto idoneo per accedere al corso di formazione.

«Su 150 persone intervistate ben l’85% ha ottenuto l’accesso al corso – dice Cristina Civiletti, Head of Inflight Lauda Europe Ltd, presente al Vincenzo Florio per le selezioni -, preludio ad un posto di lavoro. Come Lauda Europe Ltd, compagnia del gruppo Ryanair – ha aggiunto -, siamo felici di aver dato questa opportunità ai ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre più possibilità di crescita lavorative, pianificando molti e molti altri corsi. E per me, che sono siciliana di origini, sono nata a Palermo, è una duplice soddisfazione».

