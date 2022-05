Tromba d’aria in mare, paura lungo la costa siciliana

Una tromba d’aria è stata avvistata oggi, 9 maggio, nel mare antistante alla cittadina siciliana di Chiaramonte Gulfi. Sono stati veri e propri momenti di apprensione per i cittadini del paese in provincia di Ragusa dove si è abbattuta una forte ondata di maltempo tanto che in mare si è sviluppato il potente fenomeno meteorologico.

La tromba d’aria si è sviluppata in mare e, per fortuna, non è arrivata sulla costa dove avrebbe potuto causare danni. Decine i residenti che si sono accorti della tromba d’aria in mare e che hanno poi postato le immagini sui social. Qui, e in tutta la Sicilia, oggi era stata diramata l’allerta gialla da parte della Protezione Covile regionale.

