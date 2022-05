Il siciliano Giancarlo Commare incanta il pubblico di Rai1 con “Rinascere”

Un talento siciliano Giancarlo Commare, il giovane attore che ha interpretato, con grande successo, il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo nel film “Rinascere”. La storia è stata raccontata ieri, domenica 8 maggio in prima serata su Rai 1. Un racconto commovente, interpretato da Giancarlo con passione, una storia che è riuscita a fare propria anche dopo aver incontrato Manuel Bortuzzo.

Il film tv andato in onda in prima serata su Rai Uno è prodotto da Moviheart.

Con talento e determinazione, il 30enne di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è diventato uno dei volti più amati di fiction e film. Da “Il Paradiso delle Signore” a “Skam Italia“, passando da “Vite in fuga“, è ora protagonista di “Rinascere”. Un film, ha detto, che «insegna a reagire e ad agire di fronte alle difficoltà della vita. Una grande lezione: si impara a non arrendersi mai e che non possiamo cavarcela sempre da soli, ma è molto importante chiedere aiuto».

Manuel Bortuzzo, vittima di un incidente causato da due colpi di pistola alla schiena, perde l’uso delle gambe, evento che cambierà e stravolgerà completamente la sua prospettiva di vita. I proiettili non dovevano essere indirizzati a lui, bensì ad un’altra persona.

Ancora un importante tassello nella carriera sempre più lanciata per il giovane castelvetranese, ormai sempre più considerato uno dei giovani di talento nello scenario artistico a livello nazionale.