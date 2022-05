Enorme sottomarino avvistato nello Stretto di Messina

Un sottomarino militare si trova in questi giorni nelle acque dello Stretto di Messina tra Reggio Calabria il capoluogo peloritano. Lo testimoniano le foto pubblicate sui social da Rino Labate pubblicate su StrettoWeb. Il sottomarino ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi tra le due sponde dello Stretto ed è stato fotografato mentre attraversava lo specchi di mare dello Stretto di Messina.

La presenza del sommergibile è confermata anche dalla Capitaneria di Porto. L’Autorità Marittima dello Stretto di Messina ha comunicato che “nel periodo compreso dalle ore 02.01 di oggi, sino alle 01.59 di venerdì 27 maggio, l’area dello Stretto sarà interessata da un sommergibile che effettuerà la navigazione in immersione. Le coordinate sono: A. 38°20,000’N-015°30,000’E; B. 38°20,000’N-015°26,000’E; C. 39°00,000’N-015°26,000’E; D. 39°00,000’N-015°30,000’E. Per tale ragione navi e natanti in navigazione in quella zona di mare, nelle ore e nei giorni indicati in premessa, dovranno svolgere la navigazione con cautela, prestando la massima attenzione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare”.

