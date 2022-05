Chiara Ferragni e il suo viaggio siciliano, ora al Verdura Golf & Spa Resort di Sciacca

Chiara Ferragni al Resort Verdura e continua il suo viaggio in Sicilia. Dopo la festa del suo 35esimo compleanno con la famiglia e con gli amici, l’influencer ora si trova nell’Agrigentino.

La Ferragni ora è a Sciacca per un evento legato ad un brand di moda dopo aver lasciato Palermo con un ultimo giro per la città, dove è stata ospite con i figli al teatro dei Pupi, e dopo un ricevimento, anche questo esclusivo, con un pranzo nella location di palazzo Ajutamicristo, in via Garibaldi, con una trentina d’invitati. Il catering era firmato dallo chef Natale Giunta. Il menu a base rigorosamente di pesce e di piatti tipici palermitani, a partire ovviamente dall’immancabile Cassata, immortalata in una foto con la Ferragni e lo stesso Giunta, che su Instagram ha scritto: “Auguri Chiara, buon compleanno. Grazie per essere stata nella nostra amata Palermo”.

