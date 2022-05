Auto con 4 giovani si ribalta, un 22enne in coma a Palermo

Un ragazzo di 22 anni di Cattolica Eraclea (Agrigento) è in coma farmacologico in in terapia intensiva all’ospedale «Cervello» di Palermo dove è stato trasportato a seguito di un grave incidente stradale sulla statale 115.

L’incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Ribera, nei pressi della località balneare di Seccagrande. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile su cui viaggiava insieme ad altri 3 amici, forse per l’improvvisa foratura di una gomma, è sbandata e si è ribaltata. Il ventunenne ha subìto un grave trauma cranico, mentre sono meno gravi le condizioni dei suoi compagni.

