Dopo il 15 giugno via alla “prima estate senza restrizioni”

“Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento, dopo due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare a una estate senza restrizioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ’24 Mattino’ su Radio24 facendo il punto della situazione epidemiologica in Italia.

“È importante in questa fase, dobbiamo dirlo ogni giorno, che gli anziani e i fragili facciano la quarta dose di vaccino anti-Covid che li protegge al meglio. Poi abbiamo circa 3 milioni di cittadini sono in attesa della dose booster, nonostante il rallentamento delle misure è importante che completino il ciclo vaccinale perché davanti alla recrudescenza del virus saranno protetti”, ha poi sottolineato il sottosegretario.

