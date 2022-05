Rapina a mano armata a Villabate, colpo al Ferdico

Momenti di terrore all’interno di un punto vendita Ferdico a Villabate, nek Palermitano, dove si è consumata una rapina a mano armata.

Il colpo ieri sera a Villabate in corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto ricostruito, due uomini armati di pistola sono entrati nel negozio Ferdico minacciando la cassiera. Hanno portato via l’incasso della giornata e sono fuggiti via sopra uno scooter.

