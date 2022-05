Ospita lo zio in casa, lo spoglia da tutti i suoi averi e compra auto e case: denunciato

Ospita in casa l’anziano zio ma, invece di accudirlo, lo spoglia di tutti i suoi averi. Non gli garantiva nemmeno il cibo. Un vero e proprio incubo quello che ha dovuto trascorrere un anziano residente in provincia di Trapani. Doveva essere uno scoglio su cui aggrapparsi a causa delle precarie condizioni di salute, invece il nipote gli ha tolto tutto.

I Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno sequestrato un immobile del valore di 120.000 euro nella frazione balneare di Triscina e residenza di un noto pregiudicato del posto. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Marsala su richiesta della Procura della Repubblica, trova fondamento nell’esito delle indagini su u 37enne. L’uomo al momento è in carcere, con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e altri delitti contro l’amministrazione della Giustizia. Ora è accusato di maltrattamenti in famiglia e circonvenzione d’incapace.

