Un gruppo di “Lotta per i diritti dei pazienti delle RSA” siciliane

Un gruppo Facebook per fare luce su presunti casi di malasanità all’interno delle RSA, residente sanitarie assistite della Sicilia. Il gruppo è nato qualche giorno fa e conta già un centinaio di membri. Ora dal gruppo esce fuori un appello a quanti volessero parteciparvi per denunciare quanti più casi di persone maltrattate o casi di lavoratori sfruttati e sottopagati. Lo fanno sapere gli amministratori del gruppo “Lotta per i diritti dei pazienti delle RSA“.

“Vi invito a far parte di questo gruppo – dicono i promotori dell’iniziativa – e invitare altri amici diffondendo il link per condividere esperienze nelle RSA. Questo gruppo è stato voluto fortemente per salvaguardare la salute fisica e psichica dei nostri nonni e genitori indifesi e inerti.Un bene prezioso da custodire e curare”.

