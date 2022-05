Sindaco altruista nel Palermitano, rinuncia a stipendio e dona defibrillatori salvavita

Il sindaco restituisce l’indennità percepita nell’attuale legislatura per donarla ai cittadini. Pietro Macaluso, sindaco di Petralia Soprana, in provincia di Palermo, ha restituito lo stipendio donando sedici defibrillatori. Non solo, ha anche messo a disposizione la somma necessaria per il restauro di un’opera d’arte, il Ciborio ligneo presente nella Chiesa Madre, opera della prima metà del ‘700, di Giuseppe Bencivinni da Polizzi Generosa.

Con l’installazione dei defibrillatori acquistati dal sindaco con la sua indennità, l’intero territorio, le strutture sportive, ricreative e scolastiche del Comune di Petralia Soprana è diventato “cardioprotetto”. L’iniziativa è basata sul concetto di solidarietà con l’obiettivo di combattere l’arresto cardiaco, creando una rete di soccorso tempestiva integrata con il 118, tutelando la salute e il diritto alla vita di ogni persona presente nel territorio comunale. Naturalmente saranno anche organizzati i corsi per la cardio-rianimazione polmonare con utilizzo del defibrillatore – BLSD.

