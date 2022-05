Scirocco e piromani nel Palermitano, notte di danni e paura

Gravi danni in tutta la Sicilia ma soprattutto in provincia di Palermo a causa del forte vento di scirocco. Alberi caduti, tettoie divelte, pali pericolanti ma anche incendi hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per tutta la notte.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono stati costretti a mettere in campo tutte le risorse. Da un lato i danni causati dalle raffiche di vento in città e provincia, dall’altro gli incendi che hanno danneggiato i boschi soprattutto nella zona di Cefalù, a Pioppo nel frazione di Monreale e a Monte Catalfano. I roghi sono divampati nella zona di Monreale a Pioppo, a Cefalù, a Termini Imerese. Questa mattina per spegnere definitivamente le fiamme si attende l’arrivo dei canadair.

