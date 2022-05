Incidente tra Balestrate e Alcamo, camion perde carico a causa del forte vento

Il vento di scirocco, oltre a danni e incendi in tutta la provincia di Palermo, causa anche incidenti stradali. Questa notte un mezzo pesante in transito lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo ha perso la centina, la struttura in metallo che chiude il piano di carico del mezzo. L’incidente è avvenuto nel tratto autostradale tra Balestrate ed Alcamo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno tagliato le barre fermacarico che coprivano con il telo il rimorchio.Per fortuna l’autista del mezzo è rimasto illeso. Sul posto anche la Poltrada.

