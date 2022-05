Ad Altofonte domenica Asp in piazza, esami gratuiti, vaccini ed esenzione ticket

Domenica 8 maggio l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo farà tappa ad Altofonte dove in Piazza Falcone e Borsellino sarà realizzato il “villaggio della salute”. Dalle 10 alle 16 gli utenti avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening o di ricevere la somministrazione del vaccino anticovid.

Gli operatori dell’Asp garantiranno: Pap Test e HPV Test (per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del Sof Test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci, 50-59 anni) e screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (per HIV, sifilide ed epatite).

