Momenti di paura per “bird strike” su aereo Ryanair costretto ad atterraggio d’emergenza

Paura all’interno di un aereo partito da Catania che è dovuto rientrare in aeroporto dopo il decollo a causa dell’impatto con alcuni uccelli.

Un volo Ryanair partito nel primo pomeriggio di ieri da Catania e diretto a Malpensa, è dovuto rientrare in Sicilia subito dopo il decollo a causa di quello che in gergo tecnico si chiama bird strike, ovvero uno scontro con uno stormo di uccelli.

Il velivolo, un boeing 737, a bordo del quale si sono vissuti attimi di paura, è poi riuscito a ripartire solo due ore fa alla volta dell’aeroporto milanese. In questo periodo dell’anno i cieli siciliani risultano ‘affollati’ dai tanti uccelli migratori che li attraversano. Nessuna conseguenza comunque per i passeggeri e per l’equipaggio. Tutto è andato bene nonostante qualche momento di apprensione.