Magliette di calciatori contraffatte, sequestro ad ambulante di via Bandiera a Palermo

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 273 magliette da calcio di vari club, nazionali ed esteri contraffatte in una bancarella di via Bandiera.

In particolare, i “Baschi Verdi”, durante un controllo effettuato nei pressi di via Bandiera, hanno individuato una “bancarella”, ubicata sul ciglio della strada, gestita da un soggetto che proponeva la vendita di prodotti a occasionali passanti. Da un preliminare esame sulla merce rinvenuta, i militari hanno riscontrato la presenza sulle magliette di nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri, tra cui sponsor commerciali, colori sociali e stemmi dei club, verosimilmente mendaci e, in quanto tali, potenzialmente idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Condividi