Giuseppina Conigliaro scomparsa ad Alcamo, l’appello della madre a «Chi l’ha Visto?»

Giuseppina Conigliaro, 33 anni, è scomparsa da Alcamo, in provincia di Trapani il 3 maggio scorso e la famiglia fa appello attraverso la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” per il suo ritrovamento. Sono ore di apprensione ad Alcamo, cittadina al confinrovincia di Trapani e la provincia di Palermo, per la scomparsa di una donna. Si tratta di Giuseppina Conigliaro, 33 anni, alta circa 1,55 centimetri, bionda e occhi azzurri. La donna è scomparsa da Alcamo il 3 maggio.

L’appello della mamma a «Chi l’ha Visto?»

“Mia figlia non si trova, sono preoccupata aiutatemi”. È l’appello lanciato attraverso la trasmissione “Chi l’ha Visto?” dalla mamma di Giuseppina Conigliaro.

Condividi