Travolto da un camion, uomo muore a Villa Sofia

Un uomo di 65 anni è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un mezzo pesante a Palermo.

Francesco D’Amore, 65 anni, il nome della vittima.

Il palermitano era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove però è morto. Troppo gravi le lesioni riportate.

L’uomo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto in seguito all’impatto con un camion. Ha perso molto sangue e per questo è stato ricoverato con la prognosi sulla vita. I medici hanno provato in ogni modo a strapparlo alla morte ma non ci sono riusciti.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 all’altezza dell’incrocio tra viale Strasburgo e via Belgio.

Secondo quanto ricostruito, D’Amore stava attraversando la strada quando il camion, proveniente da via Belgio e che aveva appena imboccato viale Strasburgo è piombato su di lui investendolo.

Immediato sul posto l’intervento dei sanitari del 118, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Inevitabilmente in zona il traffico è andato letteralmente in tilt, dal momento che parte della carreggiata è stata interdetta per permettere le operazioni di soccorso e dei rilievi.