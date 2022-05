Dramma a Palermo, donna incinta sviene e muore in casa, il bambino fatto nascere in pericolo di vita

Tragedia a Palermo dove una donna di 38 anni all’ottavo mese di gravidanza è morta in modo improvviso. È stato fatto nascere il bambino che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Il dramma si è consumato questo pomeriggio in un’abitazione del quartiere Acqua dei Corsari, in via Antonio Vian. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe svenuta, poi il suo cuore si è fermato. Il marito avendo assistito al malore della familiare ha subito chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno provato in tutti i modi di strappare la giovane donna alla morte senza però riuscirci, la donna è spirata.

