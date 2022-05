Arriva la prima ondata di caldo in Sicilia, bollino rosso con 32 gradi

In Sicilia arriva la prima ondata di caldo della stagione con temperature che potranno toccare anche i 30 gradi centigradi soprattutto nel Palermitano.

Sulle zone interne settentrionali e trapanese valori termici abbastanza simili, settori centro orientali probabilmente sopra i 26 gradi. I venti soffieranno forti o di burrasca meridionali associati a pulviscolo sahariano in sospensione.

Quando arriva l’ondata di caldo

Ilmeteo.it dice che verso il 13/14 Maggio il possente anticiclone di origine africana potrebbe invadere per la prima volta in stagione buona parte del bacino del Mediterraneo.

“In questo caso, si alzerebbero molto le temperature in Sicilia: “Si tratterebbe di una massa d’aria davvero calda per il periodo – spiegano gli esperti – con le temperature che risulterebbero sopra la media anche di 7/8°C. In particolare, proprio in concomitanza con la metà del mese, sulle due isole si potranno toccare punte massime fin verso i 30/32°C”.