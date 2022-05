Incidente alla Conigliera, due giovani in prognosi riservata a Villa Sofia

Grave incidente stradale questa notte a Palermo lungo la cosiddetta Conigliera. Un’automobile con a bordo due giovani si è schiantata ribaltandosi. I due ragazzi ora sono in ospedale in prognosi riservata.

L’incidente nel quartiere Rocca Mezzo Monreale

Lo schianto, violentissimo, è avvenuto in via Umberto Maddalena, nella zona di Corso Calatafimi. Non è chiaro come l’auto, una Smart, si sia ribaltata. La dinamica è ancora da ricostruire.

Condividi