Vetrina distrutta a mazzate, furto in gioielleria di Bagheria

A Bagheria, in provincia di Palermo, alcuni ladri sfondano la vetrina di una gioielleria. Avrebbero preso a mazzate la vetrina di un negozio per poi entrare e rubare i pochi spiccioli trovati. E’ successo in corso Umberto.

Sul furto in gioielleria indagano gli agenti del locale commissariato di polizia. I poliziotti hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale e dalle telecamere installate in zona, anche quelle collegate la centrale della polizia municipale.

