A Monreale il concerto dei The Kolors, aprirà Crytical di Amici di Maria De Filippi

A Monreale è quasi tutto pronto per il grande concerto dei The Kolors organizzato in occasione delle festa del SS Crocifisso. Una grande festa che porterà il gruppo musicale napoletano nella città in provincia di Palermo. Un concerto, quello di Stash e dei The Kolors, che a Monreale porterà anche una bella sorpresa per tutti i fan del programma Amici di Maria De Filippi.

A Monreale i The Kolors e Crytical

Il concerto dei The Kolors monrealese sarà aperto da uno degli allievi usciti dal celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Sul palco, infatti, salirà Crytical. Si tratta del cantante Francesco Paone, classe 2004, che si è fatto apprezzare nell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi.

Condividi

Redazione 6160 posts 0 comments