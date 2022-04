Rapina e terrore in banca di Terrasini, 5 arresti

Cinque arresti per una rapina presso la banca Credem di Terrasini, un bottino da 84000 euro. Con tanto di sequestro di persona, con clienti e dipendenti terrorizzati per 40 minuti. La polizia di Stato, su disposizione della Procura di Palermo, ha dato esecuzione a 5 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, nei confronti di C.F. classe 1955, C.A. classe 1960, M.V. classe 1962, S.A. classe 1979, T.C. classe 1973.

Tutti i soggetti – specializzati nelle rapina in banca in trasferta – sono al momento gravemente indiziati di aver eseguito una rapina a mano armata presso il predetto istituto di credito, provvedendo pure a sequestrare, nell’occorso, per circa 40 minuti 6 persone tra impiegati e clienti. Il “bottino” della rapina equivale a 84.000 euro

Il colpo il 4 aprile ai danni della banca Credem, nel centro di Terrasini. Tre uomini – travisati da cappelli e mascherine, taglierino in pugno – si sono introdotti nell’istituto di credito ed hanno atteso l’apertura temporizzata del caveau, per un tempo di circa 40 minuti. Sotto minaccia, hanno costretto uno dei cassieri ad effettuare 10 prelievi da 2000 cash in dalle casse della banca. Prima di andar via, hanno legato gli impiegati e i clienti con delle fascette e si sono dileguati.

L’attività investigativa – coordinata dalla locale procura, primo dipartimento – ha consentito di identificare non solo i tre soggetti che materialmente hanno fatto accesso in banca ma anche altri due indagati che hanno avuto comunque un ruolo attivo nella commissione di tale efferato delitto.

Uno dei 5 fermati era sottoposto alla pena alternativa della semilibertà del condannato, con onere di svolgere attività di volontariato presso un’associazione cittadina: circostanza che ha anche sfruttato per crearsi un alibi il pomeriggio subito dopo la rapina, in quanto si è recato presso quella struttura, indossando però lo stesso abbigliamento utilizzato per commettere il reato.

Un altro degli arrestati, invece, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per mafia, nell’occasione ha pure violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione in quanto – ovviamente – non è autorizzato a recarsi fuori dal comune di Palermo, oltre che ad associarsi con pregiudicati.

Per entrambi è scattata una circostanza aggravante generata dal loro precedente status, mentre a 4 dei 5 fermati viene anche contestata la recidiva.

Dalle attività d’intercettazione è emerso pure che gli odierni fermati si vantavano delle loro abilità e dei commenti “positivi” ricevuti in coda ad un articolo di stampa riferito proprio alla rapina in questione. Tale circostanza ha consentito, peraltro, di fissare dei punti temporali importanti in ordine alle responsabilità penali loro contestate per i fatti avvenuti a Terrasini.

Inoltre gli stessi soggetti gioivano del fatto che, di recente, la discussione politica sull’abolizione dell’uso delle mascherine aveva subito uno stop, considerandolo una fortuna per i loro affari, in ragione del fatto che il travisamento in tal modo risulta quasi naturale.

Gli odierni provvedimenti sono conseguenziali pure alla progettualità emersa durante l’attività di intercettazione, relativa al fatto che i predetti avevano intenzione di recarsi fuori sede e in particolare in alcune città del centro-nord Italia per perpetrare altre rapine.

Durante le fasi dell’indagine, peraltro, non sono mancati frequenti sopralluoghi da parte degli indagati, propedeutici alla commissione di altri “colpi” anche in alcune località di questa provincia.