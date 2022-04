È tra i migliori talenti universitari italiani, premiato il siciliano Samuele Castellini

Samuele Castellini di Bompietro (Pa) è tra i giovani talenti universitari italiani. Il ragazzo madonita, laureatosi in Economia e Finanza all’università di Palermo, è stato premiato lo scorso 22 aprile presso la Camera dei deputati. Assieme ad altri studenti ha ricevuto il Premio America Giovani, istituito dalla Fondazione Italia Usa e attribuito ai neolaureati di eccellenza delle università italiane.

L’obiettivo del premio è quello di valorizzare ogni anno mille talenti italiani, con percorso universitario di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Ed infatti, assieme alla pergamena, a Samuele Castellini è stata anche data una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del nuovo master online della Fondazione “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” diretto dall’ex ministro dell’Istruzione, università e ricerca Stefania Giannini.

I giovani talenti vincitori del premio "America Giovani" sono stati selezionati dalla Fondazione Italia Usa tramite la banca dati delle università italiane senza dare possibilità di candidatura. Al suo ritorno a Bompietro, Samuele Castellini è stato accolto dal sindaco Pier Calogero D'Anna che ha voluto tributare in modo ufficiale i complimenti di tutto il paese al suo concittadino. "Siamo orgogliosi di avere studenti eccellenti che portano alto il nome del nostro comune – ha detto il sindaco D'Anna. A nome di tutta la cittadinanza mi congratulo con Samuele Castellini per l'eccezionale risultato ottenuto che inorgoglisce l'intero paese di Bompietro. Auguro al nostro giovane un futuro glorioso con la speranza di vederlo spesso tra di noi, tra le vie di Bompietro."

