Dolore e lacrime a Monreale, Jessica Campanella ha perso la sua guerra a 27 anni

Una vera e propria tragedia a Monreale dove è morta una ragazza di 27 anni che era diventata celebre per la sua grande volontà di vincere la malattia. Jessica Campanella, di Monreale, 27 anni, è morta questa mattina tra le braccia amorevoli dei familiari, dopo aver lottato strenuamente contro un cancro che è stato più forte di lei.

Così Monreale piomba nel dolore

La storia di Jessica Campanella, giovane carabiniere, ha commosso la Sicilia e non solo dopo che la macre aveva avviato una grande raccolta fondi che è servita a pagare le cure della giovane. Da quel giorni del 2020 è stata una corsa conto il tempo. Una risonanza magnetica ha fatto scoprire alla ragazza la presenza di quel brutto male, si trattava di un tumore cerebrale. Sono iniziati i trattamenti grazie anche al supporto di centinaia di donatori che hanno permesso di raccogliere i fondi necessari tramite Gofoundme. Jessica aveva cominciato delle cure immunologiche oncologiche che consistono in trattamenti effettuati presso la IOZK di Colonia in Germania, una Clinica specializzata.

