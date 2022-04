Inferno sulla Palermo-Sciacca, una donna morta e tre feriti tra cui un bambino

Una donna morta sulla Palermo-Sciacca SS624, tre feriti tra cui un bambino. È il tragico bilancio del grave incidente stradale avvenuto sullo scorrimento veloce.

Grave incidente frontale

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente al km 82 e nell’impatto è morta una donna di 65 anni. A scontrarsi un’utilitaria e una Jeep Compass. Nel violento impatto ha perso la vita la 65enne di Sciacca che viaggiava sul lato passeggero del Suv.

