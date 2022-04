Oltre 30mila euro di droga in casa, arrestato palermitano

I Carabinieri della Stazione Palermo Villagrazia hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 39enne.

Nel corso di un servizio antidroga, con il contributo di un’unità cinofila, i militari hanno effettuato una perquisizione, nel quartiere Bonagia, nell’abitazione dell’indagato recuperando 5 chili circa tra hashish e marijuana.

La droga trovata dai militari, che immessa nel mercato del dettaglio avrebbe fruttato fino a 30mila euro, è stata sottoposta a sequestro, e sarà trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche di rito.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.