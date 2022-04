Dramma sulla provinciale, muore 24enne

Dramma questa notte lungo le strade siciliane. Un giovane di 24 anni è morto in un altro, l’ennesimo, incidente stradale.

Questa notte un nuovo incidente mortale intorno alle 24 di sabato 23 aprile, lungo la Strada Provinciale 5, nel Ragusano, nel tratto tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi. A perdere la vita un giovane di 24 anni.

Il giovane, che risiedeva a Chiaramonte Gulfi, era alla guida di una Ford Focus che viaggiava in direzione Vittoria-Chiaramonte. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro.

La vittima era di nazionalità romena ma da tempo residente in Sicilia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi.

Foto di franco assenza